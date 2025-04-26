Galatasaray'a Meksikalı orta saha!

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Liga MX ekiplerinden CF Pachuca'da forma giyen 19 yaşındaki Elías Montiel için Galatasaray ve başka kulüplerinde devrede olduğu belirtildi.

YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Alman gazeteci Dominik Schneider'in haberine göre 19 yaşındaki genç oyuncu için Galatasaray, Ajax, Lokomotiv Moskova ve Cruz Azul gibi büyük kulüpler oyuncuyu yakından takip ediyor. Meksikalı oyuncu şimdiden yaz transfer döneminin adayları arasında yer alıyor.

İYİ BİR TEKLİF HALİNDE AVRUPA'YA SATILABİLİR

CF Pachuca'nın Kulüpler Dünya Kupası'nda yer alması Elías Montiel'in görünürlüğü açısından bir fırsat veriyor. Formasını giydiği kulübün, oyuncuları yetiştirip sattığı biliniyor. Kulüp Montiel'e iyi bir teklif gelmesi durumunda Avrupa'ya satmaya sıcak bakacak.

PERFORMANSI

Meksikalı orta saha oyuncusu, Clausura ve Apertura Turnuvası'nda toplamda 27 kez forma giydi.