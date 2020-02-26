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Futbol
Haber Giriş: 26.02.2020 - 14:53,Son Güncelleme:/

Galatasaray'a Mario Lemina müjdesi

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Galatasaray'a Mario Lemina müjdesi
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Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında evinde Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra takım halinde pas oyunu gerçekleştirildi.

Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik hedefli oyunlar oynandı. Çalışma yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Antrenman öncesi, sarı kırmızılı oyuncular Younes Belhanda ve Ahmet Çalık’ın doğum günü kutlandı.

Lemina koşulara başladı

Bu arada Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan ve sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyen orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın, fizyoterapistler eşliğinde koşulara başladığı belirtildi...

Galatasaray, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Galatasaraya Mario Lemina müjdesi

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