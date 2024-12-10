Galatasaray'a Malmö öncesi müjdeli haber! Sakatlıktan döndü...

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UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında 12 Aralık Perşembe günü İsveç temsilcisi Malmö ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen ve dinamik ısınmayla başlayan antrenman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Galatasaray idmanı, topa sahip olma çalışmasıyla sona erdi. sona erdi.

ABDÜLKERİM BARDAKCI GELİŞMESİ

Galatasaray'da Eyüpspor karşılaşmasında sakatlanan Abdülkerim Bardakcı Sivasspor maçında forma giyememişti. Takıma ne zaman döneceği merak edilen deneyimli stoper, Malmö maçı öncesi yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada da 'Abdülkerim Bardakcı antrenmanın tamamında takımla çalıştı' ifadeleri kullanıldı.



Galatasaray'da bu sezon 20 maçta süre bulan 30 yaşındaki futbolcu, 2 gol attı.

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SAKATLIKLARI DEVAM EDEN İSİMLER

Galatasaray'da sakatlıkları devam eden Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen, Ismail Jakobs, Kaan Ayhan, Yusuf Demir antrenmana katılmadı.

Galatasaray Futbol Takımı, yarın saat 12.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.,

MALMÖ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 6. maçına Malmö karşısında çıkacak. Malmö-Galatasaray maçı, 12 Aralık Perşembe günü saat 20.45’te başlayacak. Müsabaka, TRT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.