Galatasaray'a Maicon piyangosu!
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Al Nassr'a kiraladığı Maicon'un performansından memnun kalan Arap ekibi, sarı-kırmızılı takımın kapısını çaldı. Brezilyalı stoperin bonservisini almak isteyen Al Nassr'ın yaklaşık 4 milyon avro (26 milyon TL) gözden çıkardığı öğrenildi.
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon devre arasında Al Nassr'a kiraladığı Brezilyalı stoper Maicon için Araplar, sarı-kırmızılı kulüple temas kurarak bonservisi için görüşme talep etti.
Geçen sezon devre arasında 1.7 milyon euro'ya Al Nassr'a kiralanan Maicon için Araplardan teklif geldi.
Al Nassr adına Galatasaray'la temas kuran menajer, bir yıl daha sözleşmesi bulunan Maicon'un bonservisi için görüşmek istediklerini söyledi. Terim'in, Maicon'un geri dönmesini istemediği için fiyatta esneklik sağlanabileceği bildirildi. (Takvim)
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