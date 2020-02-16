Galatasaray'a Maicon piyangosu!

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon devre arasında Al Nassr'a kiraladığı Brezilyalı stoper Maicon için Araplar, sarı-kırmızılı kulüple temas kurarak bonservisi için görüşme talep etti.

Geçen sezon devre arasında 1.7 milyon euro'ya Al Nassr'a kiralanan Maicon için Araplardan teklif geldi.

Al Nassr adına Galatasaray'la temas kuran menajer, bir yıl daha sözleşmesi bulunan Maicon'un bonservisi için görüşmek istediklerini söyledi. Terim'in, Maicon'un geri dönmesini istemediği için fiyatta esneklik sağlanabileceği bildirildi. (Takvim)





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