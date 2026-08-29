Galatasaray'a maç öncesi şok: Uğurcan Çakır ilk 11'den çıkarıldı! Genç kaleci tarihe geçti...

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Galatasaray’ın Göztepe ile oynayacağı karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılılarda kaleci değişikliği yaşandı.

UĞURCAN ÇAKIR 11'DEN ÇIKARILDI

Sarı-kırmızılıların 30 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Uğurcan Çakır, rahatsızlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı.

İlk olarak 11’de açıklanan Uğurcan, ısınma sonrasında hissettiği ağrıdan dolayı bu maçta görev yapamadı.

JANKAT YILMAZ İLK KEZ

Çakır’ın yerine Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kalede Jankat Yılmaz’a görev verdi.

Geçtiğimiz sezonu Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren genç file bekçi Galatasaray kariyerinin ilk resmi maçına çıktı.

TARİHE GEÇTİ

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Genç file bekçisi bu maçta adını tarihe yazdırdı.

Jankat Yılmaz, Galatasaray tarihinde resmî maça ilk 11’de başlayan en genç kaleci oldu.