×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'a maç öncesi şok: Uğurcan Çakır ilk 11'den çıkarıldı! Genç kaleci tarihe geçti...

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Uğurcan Çakır#Jankat Yılmaz
Galatasaraya maç öncesi şok: Uğurcan Çakır ilk 11den çıkarıldı Genç kaleci tarihe geçti...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2026 21:37

Galatasaray’da Göztepe maçı öncesi ilk 11'de flaş bir değişiklik yaşandı. Sarı-kırmızılılarda maça dakikalar kala rahatsızlanan Uğurcan Çakır’ın yerine Jankat Yılmaz ilk 11’de sahaya çıktı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Galatasaray’ın Göztepe ile oynayacağı karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılılarda kaleci değişikliği yaşandı.

UĞURCAN ÇAKIR 11'DEN ÇIKARILDI

Sarı-kırmızılıların 30 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Uğurcan Çakır, rahatsızlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı. 

İlk olarak 11’de açıklanan Uğurcan, ısınma sonrasında hissettiği ağrıdan dolayı bu maçta görev yapamadı.

Galatasaraya maç öncesi şok: Uğurcan Çakır ilk 11den çıkarıldı Genç kaleci tarihe geçti...

JANKAT YILMAZ İLK KEZ

Çakır’ın yerine Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kalede Jankat Yılmaz’a görev verdi.

Geçtiğimiz sezonu Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren genç file bekçi Galatasaray kariyerinin ilk resmi maçına çıktı. 

Galatasaraya maç öncesi şok: Uğurcan Çakır ilk 11den çıkarıldı Genç kaleci tarihe geçti...

TARİHE GEÇTİ

Haberin Devamı

Genç file bekçisi bu maçta adını tarihe yazdırdı. 

Jankat Yılmaz, Galatasaray tarihinde resmî maça ilk 11’de başlayan en genç kaleci oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Uğurcan Çakır#Jankat Yılmaz

BAKMADAN GEÇME!