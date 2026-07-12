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Galatasaray'a Lesley'de mutlu son!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Lesley Ugochukwu#Transfer
Galatasaraya Lesleyde mutlu son
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2026 07:00

Galatasaray sezonun ilk transferini bitirdi, Fransız yıldız İstanbul'a geliyor.

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Son şampiyon Galatasaray’ın, Burnley forması giyen Lesley Ugochukwu’nun kiralık olarak transferinde İngiliz ekibi ile prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü.

22 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu en kısa süre içinde sağlık kontrolünden geçip imza atmak üzere İstanbul’a gelecek.

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Sarı-kırmızılı ekip, oyuncu için Burnley’e 6.4 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Sözleşmede 20 milyon Pound’luk (23.5 milyon Euro) zorunlu satın alma opsiyonu bulunacak ve oyuncunun sezon boyunca 25 maçta forma giymesi durumunda bu satın alma opsiyonu otomatik olarak devreye girecek.

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#Galatasaray#Lesley Ugochukwu#Transfer

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