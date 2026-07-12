Galatasaray'a Lesley'de mutlu son!

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Son şampiyon Galatasaray’ın, Burnley forması giyen Lesley Ugochukwu’nun kiralık olarak transferinde İngiliz ekibi ile prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü.

22 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu en kısa süre içinde sağlık kontrolünden geçip imza atmak üzere İstanbul’a gelecek.

KiRALAMA BEDELi ÖDENECEK

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Sarı-kırmızılı ekip, oyuncu için Burnley’e 6.4 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Sözleşmede 20 milyon Pound’luk (23.5 milyon Euro) zorunlu satın alma opsiyonu bulunacak ve oyuncunun sezon boyunca 25 maçta forma giymesi durumunda bu satın alma opsiyonu otomatik olarak devreye girecek.