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Galatasaray'a Leroy Sane müjdesi! Bayern Münih'ten cephesinden açıklama geldi, ayrılık yakın...

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#Transfer#Galatasaray#Sane
Galatasaraya Leroy Sane müjdesi Bayern Münihten cephesinden açıklama geldi, ayrılık yakın...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2025 20:06

Bayern Münih ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ve Galatasaray ile ismi anılan Leroy Sane için dikkat çeken bir açıklama geldi. Bu gelişmelerin üzerine Alman yıldızın ayrılığa yakınlaştığı iddia edildi.

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Galatasaray ile transferde ismi geçen Leroy Sane'de yeni bir gelişme yaşandı.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Leroy Sane'nin yeni menajeri Pini Zahavi ile Bayern Münih arasında anlaşmazlık çıktı.

ANLAŞMAYI BOZDU

Alman basınında yer alan habere göre; Zahavi, kulüp ile oyuncu arasında sağlanan ilk anlaşmayı bozdu ve 12 milyon euro yıllık ücretin yanında ve 3 milyon euro bonus talep etti.

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AYRILMAYA YAKIN

Ayrıca Bayern Münih'in, Sane'ye 20 Mayıs'a kadar kararını vermesi için süre tanıdığı bilgisi verildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, "Leroy ve menajeri ne istediğimizi ve gereklilikleri biliyor. Umarız bizi seçer" dedi.

Bu gelişmelerin üzerine Leroy Sane'nin Bayern Münih'ten ayrılmaya yakın olduğu iddia edildi.

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Galatasaraya Leroy Sane müjdesi Bayern Münihten cephesinden açıklama geldi, ayrılık yakın...

GALATASARAYI'IN ÖNERDİĞİ MAAŞ

Leroy Sane için Galatasaray’da gözden çıkarılan maaş yıllık 9-10 milyon Euro bandında olduğu belirtiliyor.

Bayern Münih ile bu sezon Bundesliga şampiyonluğuna ulaşan 29 yaşındaki futbolcu, 44 maçta 13 gol attı ve 6 asist yaptı.

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#Transfer#Galatasaray#Sane

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