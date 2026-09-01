Galatasaray'a Leao'dan sonra bir bomba daha! Real Madrid'den gelecek

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Leao bombasÄ±yla transfer sÃ¼recindeki olumsuz havayÄ± kÄ±ran Galatasaray, ÅŸimdi de yaz baÅŸÄ±ndan bu yana kadrosuna katmak istediÄŸi Camavinga iÃ§in bastÄ±rÄ±yor. Real Madrid bonservis talebinde dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ an transfer gerÃ§ekleÅŸecek! Ä°ÅŸte detaylar...

Galatasaray, yaz transfer dÃ¶neminin baÅŸÄ±ndan bu yana gÃ¼ndeminde tuttuÄŸu Eduardo Camavinga iÃ§in geri adÄ±m atmÄ±yor.

HEDEF RAKAMI AÅžAÄžIYA Ã‡EKMEK

SarÄ±-KÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± yÃ¶netim, Real Madrid'in bonservis beklentisini 35 milyon Euro seviyesine Ã§ekmesini beklerken, transfer iÃ§in son gÃ¼ne kadar pazarlÄ±klarÄ±n sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesi kararÄ± alÄ±ndÄ±. Aslan'Ä±n planÄ± net: Madrid cephesinde rakam aÅŸaÄŸÄ± Ã§ekilecek, oyuncuyla ilgili ÅŸartlarda sorun olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in transfer operasyonu tamamlanacak.

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Ä°SPANYOLLAR TAKÄ°PTE

Transferin Ã¶nÃ¼ndeki en bÃ¼yÃ¼k engel ise Camavinga'nÄ±n kendisi deÄŸil, Real Madrid'in bonservis politikasÄ±. Sezon baÅŸÄ±ndan bu yana FransÄ±z yÄ±ldÄ±zÄ±n geleceÄŸi Ä°spanya'da tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±rken, Real Madrid'in oyuncu iÃ§in gelecek teklifleri deÄŸerlendirmeye aÃ§Ä±k olduÄŸu belirtiliyor. Camavinga'nÄ±n ise ilk tercihi Madrid'de kalmak.

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MOURINHO'NUN KARARI!

Buna raÄŸmen Jose Mourinho'nun kadro planlamasÄ±nda FransÄ±z yÄ±ldÄ±zÄ±n vazgeÃ§ilmez isimler arasÄ±nda bulunmamasÄ±, Galatasaray'Ä±n elini gÃ¼Ã§lendiren en Ã¶nemli detay olarak Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor. Son dÃ¶nemde Mourinho'nun orta saha tercihleri de Camavinga'nÄ±n geleceÄŸiyle ilgili soru iÅŸaretlerini artÄ±rmÄ±ÅŸ durumda.

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MAAÅžTA PROBLEM YOK

Galatasaray cephesinin yaptÄ±ÄŸÄ± hesaplamalarda oyuncunun yÄ±llÄ±k Ã¼creti konusunda taraflar arasÄ±nda aÅŸÄ±lmasÄ± zor bir engel bulunmadÄ±ÄŸÄ± konuÅŸuluyor. Bu nedenle SarÄ±KÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± yÃ¶netimin bÃ¼tÃ¼n aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Real Madrid'in bonservis talebine verdiÄŸi belirtiliyor. Ä°spanyol devinin beklentisini aÅŸaÄŸÄ± Ã§ekmesi halinde transferin Ã¶nÃ¼ndeki en bÃ¼yÃ¼k engelin ortadan kalkacaÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor.

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