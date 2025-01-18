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Galatasaray'a Kyle Walker'da Milan sürprizi!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Galatasaray#Kyle Walker
Galatasaraya Kyle Walkerda Milan sürprizi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2025 07:00

İtalyan basını, Milan’ın M.City’den ayrılma kararı alan Walker’in transferinde büyük aşama kaydettiğini yazdı.

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Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan İngiliz sağ bek Kyle Walker’a Milan da talip oldu.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun haberine göre İtalyan kulübü, 34 yaşındaki futbolcuyu renklerine katmak için Manchester City ile görüşmelere başladı.

Manchester United’dan Marcus Rashford’ı almaktan vazgeçen Milan yönetiminin, Walker transferinde büyük aşama kaydettiği belirtildi. Tecrübeli futbolcu, İngiltere dışında bir takıma transfer olmak istediğini kulüp yönetimine bildirmişti.

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#Transfer#Galatasaray#Kyle Walker

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