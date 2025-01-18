Galatasaray'a Kyle Walker'da Milan sürprizi!

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Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan İngiliz sağ bek Kyle Walker’a Milan da talip oldu.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun haberine göre İtalyan kulübü, 34 yaşındaki futbolcuyu renklerine katmak için Manchester City ile görüşmelere başladı.

Manchester United’dan Marcus Rashford’ı almaktan vazgeçen Milan yönetiminin, Walker transferinde büyük aşama kaydettiği belirtildi. Tecrübeli futbolcu, İngiltere dışında bir takıma transfer olmak istediğini kulüp yönetimine bildirmişti.