Galatasaray'a küfredilen tezahürata eşlik etmişti: Kocaelispor Başkanı Recep Durul'a verilen ceza belli oldu!

Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2026 11:02

Geçtiğimiz hafta sonu oynanan ve 1-1 eşitlikle sonuçlanan Galatasaray - Kocaelispor maçı öncesinde sarı-kırmızılı takıma yönelik küfürlü tezahürata eşlik ettiği görüntüleri sosyal medyaya yansıyan Kocaelispor Başkanı Recep Durul'a 6222'den ceza verildi.

Kocaelispor Başkanı Recep Durul'a Galatasaray - Kocaelispor maçı öncesi sosyal medyaya yansıyan küfürlü sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Bürosu tarafından 6222 Sporda Şiddetle Mücadele Yasası kapsamında hak mahrumiyeti cezası verildi.

Verilen ceza doğrultusunda Durul, ceza süresi boyunca stadyumlarda yer alamayacak. Bu süreçte resmi karşılaşmaları tribünden ya da saha içinden takip etmesi mümkün olmayacak.

Kocaelispor, 29 haftası geride kalan Süper Lig'de topladığı 35 puanla 9. sırada yer alıyor.

#Kocaelispor#Galatasaray#Recep Durul

