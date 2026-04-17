Galatasaray'a küfredilen tezahürata eşlik etmişti: Kocaelispor Başkanı Recep Durul'a verilen ceza belli oldu!

Kocaelispor Başkanı Recep Durul'a Galatasaray - Kocaelispor maçı öncesi sosyal medyaya yansıyan küfürlü sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Bürosu tarafından 6222 Sporda Şiddetle Mücadele Yasası kapsamında hak mahrumiyeti cezası verildi.

Verilen ceza doğrultusunda Durul, ceza süresi boyunca stadyumlarda yer alamayacak. Bu süreçte resmi karşılaşmaları tribünden ya da saha içinden takip etmesi mümkün olmayacak.

Kocaelispor, 29 haftası geride kalan Süper Lig'de topladığı 35 puanla 9. sırada yer alıyor.