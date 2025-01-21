Galatasaray'a kötü haber! Osimhen, Salah yerine Liverpool'a

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Galatasaray'ın Nijeryalı starı Victor Osimhen ile ilgili transferde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Bilindiği üzere sarı kırmızılılar, sezon başında Osimhen'i sürpriz bir şekilde kiralamış ve yıldız oyuncu Süper Lig'de adeta tozu dumana katmıştı.

TRANSFERİN 1 NUMARASI

Avrupa devlerinin peşinde olduğu bilinen Victor Osimhen için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

'100 MİLYAR DOLAR'A BİLE CHELSEA'DE OYNAMAZ'

Osimhen'e yakın kaynaklara göre Nijeryalı golcü, kendisine 100 milyar dolar teklif edilse dahi Chelsea'de oynamak istemiyor çünkü Napoli'de geçirdiği zor zamanlarda Chelsea kendisiyle ilgilenmiş ancak transfer ciddileşmemişti.

Öte yandan aynı kaynak, Osimhen'in Galatasaray'da şu anda mutlu olduğunu ve ara transfer sezonunda ayrılmak istemediğini ifade etti. Bununla beraber 'Osimhen İngiltere'ye gidiyor mu? evet. Yüzde yüz 'kırmızı' forma giyecek. Görüşmeler sürüyor' dedi.

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MANCHESTER UNITED YA DA LIVERPOOL

Bununla beraber Victor Osimhen'in transferindeki sis perdesi de aralanıyor. Nijeryalı golcünün sezon sonundaki durağının Manchester United ya da Liverpool olacağı kaydedildi.

SALAH GİDECEK OSIMHEN GELECEK!

Haberin ayrıntılarında, sezon sonunda Liverpool ile sözleşmesi sona erecek Salah'ın takımdan ayrılmasının ardından düşünülen ismin Victor Osimhen olduğu kaydedildi.

Manchester United tercihi ise Osimhen için Avrupa kupalarına bağlı. United, Premier Lig'de zor günler geçirirken, Osimhen'in 'Manchester United'ın Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanması halinde' tercih edebileceği bilgisine yer verildi.