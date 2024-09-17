Galatasaray'a kötü haber! Muslera'ya 3 maç ceza

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UEFA, Young Boys maçında kırmızı kart gören Fernando Muslera'ya 3 maç ceza verdi.
Galatasaray’ın Young Boys’a evinde yenilip Devler Ligi’ne veda ettiği maçta takım kaptanı Fernando Muslera, gol sonrası sevinen Virginius'a tekme atarak yer düşürmüştü.
Bu hareket sonrası direkt kırmızı kart gören Fernando Muslera'ya UEFA'dan ağır ceza geldi.
UEFA, Virginius'a yaptığı hareket nedeniyle Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'ya 3 maç ceza verdi.
38 yaşındaki Uruguaylı kalecinin Avrupa Ligi’nde forma giyemeyeceği 3 maç:
Galatasaray - PAOK
Rigas Skola - Galatasaray
Galatasaray - IF Elfsborg