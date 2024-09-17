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Galatasaray'a kötü haber! Muslera'ya 3 maç ceza

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Muslera#Young Boys
Galatasaraya kötü haber Musleraya 3 maç ceza
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2024 19:24

UEFA, Galatasaray'ın Young Boys ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Fernando Muslera'ya 3 maç ceza verdi.

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UEFA, Young Boys maçında kırmızı kart gören Fernando Muslera'ya 3 maç ceza verdi.

Galatasaray’ın Young Boys’a evinde yenilip Devler Ligi’ne veda ettiği maçta takım kaptanı Fernando Muslera, gol sonrası sevinen Virginius'a tekme atarak yer düşürmüştü.

Bu hareket sonrası direkt kırmızı kart gören Fernando Muslera'ya UEFA'dan ağır ceza geldi.

UEFA, Virginius'a yaptığı hareket nedeniyle Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'ya 3 maç ceza verdi.

38 yaşındaki Uruguaylı kalecinin Avrupa Ligi’nde forma giyemeyeceği 3 maç:

Galatasaray - PAOK

Rigas Skola - Galatasaray

Galatasaray - IF Elfsborg

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#Galatasaray#Muslera#Young Boys

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