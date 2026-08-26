Galatasaray'a kötü haber! İngiliz devi, Ismaila Sarr için devrede

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Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Ismaila Sarr için Liverpool devreye girdi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre İngiliz ekibi, Crystal Palace forması giyen Senegalli oyuncunun transferi için görüşmelere başladı.

Liverpool'un, Brighton'ın talepleri nedeniyle Yankuba Minteh transferinden vazgeçmesinin ardından Sarr için yaklaşık 50 milyon sterlinlik teklif sunduğu belirtildi.

28 yaşındaki futbolcunun Liverpool'a transfer olmaya sıcak baktığı aktarılırken, Crystal Palace'ın daha önce Galatasaray'ın Sarr için yaptığı iki teklifi de reddettiği ifade edildi.