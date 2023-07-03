Galatasaray'a kötü haber! Icardi'ye inanılmaz teklif

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Mauro Icardi transferini bekleyen Galatasaray taraftarına kötü bir haber geldi. Tuttomercato'nun haberine göre Suudi Arabistan ekibi Al Shabab, Mauro Icardi'ye iki yıl için 80 milyon euroluk bir teklif yaptı.

Aynı haberde Al Shabab'ın PSG'ye de bonservis olarak 20 milyon euro teklif ettiği ifade edildi.

ICARDI'NIN TEMSİLCİSİNDEN AÇIKLAMA

TRT Spor muhabiri Berk Tibet Töre'ye bu haberle ilgili bir açıklama yapan Icardi'nin temsilcisi Elio Pino; "Çok önemli bir teklif yaptılar. Şu an için daha fazla bilgi veremem." dedi.