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Galatasaray'a kötü haber! Brahim Diaz kararını verdi

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Brahim Diaz#Real Madrid
Galatasaraya kötü haber Brahim Diaz kararını verdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2026 20:26

Real Madrid'den ayrılması beklenen Brahim Diaz, Galatasaray ve Juventus'un ilgisine rağmen İspanyol devinde kalmayı tercih etti.

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Galatasaray'ın transfer listesinde yer aldığı öne sürülen Brahim Diaz'dan Sarı-Kırmızılı ekibe kötü haber geldi.

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BRAHIM KARARINI VERDİ

Real Madrid muhabiri Ben Fernandes Santos'un haberine göre; Real Madrid forması giyen Faslı yıldız, Juventus, Galatasaray ve Suudi Arabistan kulüplerinin ilgisine rağmen takımdan ayrılmayı düşünmüyor.

Haberde, 25 yaşındaki yıldızın kariyerine Real Madrid'de devam etme kararı aldığı belirtildi.

Galatasaraya kötü haber Brahim Diaz kararını verdi

MOURINHO "JOKER" OLARAK GÖRÜYOR

Teknik direktör Jose Mourinho'nun ise Brahim Diaz'ı kadrosunda önemli bir parça olarak gördüğü ifade edildi. Deneyimli çalıştırıcının, hem 10 numara hem de sağ kanatta görev yapabilen yıldız futbolcuyu sezon boyunca kritik bir joker olarak değerlendirmeyi planladığı yazıldı.

PERFORMANSI

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2025-26 sezonunda Real Madrid formasıyla 42 resmi maçta görev yapan Brahim Diaz, 1666 dakika süre alırken 2 gol ve 9 asistlik katkı sağladı. ABD'de düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda ise Fas Milli Takımı'nın en dikkat çeken isimlerinden biri olan 26 yaşındaki yıldız, çıktığı 6 karşılaşmayı 4 asistle tamamladı.

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#Galatasaray#Brahim Diaz#Real Madrid

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