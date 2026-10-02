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Galatasaray'a Kasımpaşa maçı öncesi iki isimden iyi haber!

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Galatasaray#Kasımpaşa
Galatasaraya Kasımpaşa maçı öncesi iki isimden iyi haber
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2026 12:21

Galatasaray’da Victor Osimhen ve Mario Lemina’nın tedavi sürecinde son aşamaya gelindi. İki futbolcunun da ligdeki Kasımpaşa maçına hazır olması bekleniyor.

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Galatasaray’da sakatlığı bulunan oyuncuların tedavisi devam ediyor.

Süper Lig'in dördüncü haftasındaki Başakşehir maçında sakatlanan Victor Osimhen ve Mario Lemina’nın durumu da yakından takip ediliyor.

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TRT Spor'un haberine göre; İki futbolcunun ligin 7. haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasına hazır olması bekleniyor.

OSIMHEN SON 30 DAKİKADA OYNAYABİLİR, LEMINA RİSKE EDİLMEYEBİLİR

Teknik direktör Okan Buruk’un da, Osimhen ve Lemina'yı maç kadrosuna almayı planladığı gelen bilgiler arasında. Ancak tecrübeli teknik adamın, iki futbolcuyu 11'de başlatmayacağı belirtildi.

Victor Osimhen’e maçın seyrine göre son 30 dakikalık bölümünde görev verilebileceği dile getirildi. Lemina'nın ise orta sahadaki alternatifli kadro nedeniyle Kasımpaşa maçında süre almayabileceği kaydedildi.

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Galatasaraya Kasımpaşa maçı öncesi iki isimden iyi haber

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#Süper Lig#Galatasaray#Kasımpaşa

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