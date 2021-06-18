Galatasaray'a kadın eli değecek! Metin Öztürk yönetiminde en genç kadın üye

Burak Elmas listesinde eski arkadaşı Bikem Ardakoç ve Coca-Cola yöneticisi Başak Karaca'ya yer verdi. Bikem Ardakoç 2002 yılında yapılan ve rahmetli başkan Özhan Canaydın zaferiyle sonuçlanan seçimde de yönetim listesindeydi.

Eşref Hamamcıoğlu, usta tiyatrocu Rasim Öztekin'in vefatının ardından ekibine oyuncu Pelin Öztekin'i dahil etti. Bunun yanı sıra dijital projelerin sunumunu da Galatasaray Liseli Ecem Tezel Aldanmaz yapıyor. Dershane işletmeciliği de yapan Aldanmaz'ın, gençlerle olan yakın ilişkisinin oy getirip getirmeyeceği merak konusu.

Metin Öztürk de diğer iki başkan adayı gibi listesinde iki kadına yer verdi. Geçtiğimizin seçim divanını yönetmeyi az bir oy farkıyla kaybeden avukat Asena Yılmazkaya'nın yanı sıra Metin Öztürk henüz 29 yaşında olan ve kariyer basamaklarını hızla çıkan Lara Yılmaz'a görev vererek dikkat çekti. Metin Öztürk'ün başkanlık koltuğuna oturması durumunda Lara Yılmaz, uzun zamandır Galatasaray yönetimine giren en genç kadın üye olacak.





