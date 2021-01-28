Galatasaray'a İrfan Can Kahveci transferinde kötü haber! Fenerbahçe ve Marsilya devreye girince...

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı İrfan Can için Başakşehir’in 10 milyon Euro’luk şartı, transferi zora soktu. 20 gündür temaslarını sürdüren Aslan, henüz transferi olumlu sonuçlandıramadı. Başakşehir’e verdiği tekliflerde artış yapan G.Saray, 10 milyon Euro’luk bonservis nedeniyle bu transferden çekilmek üzere... F.Bahçe ve Marsilya’nın ilgisi de indirim yapılmamasında büyük rol oynadı.

Aslan tüm şartları zorladı ama...

Cimbom Ocak ayı için Başakşehir’in kapısını 4.5 milyon Euro ile çalarken, ardından teklifini 6 milyon Euro ve bir sonraki satışından yüzde 50 paya kadar çıkardı. Gaatasaray transferi ocakta çözmek için sezon sonu için de ödeme taahhütünde bulundu. 25 yaşındaki orta saha için şartlarını zorlayan G.Saray teklifi yükseltmesine karşın istediği yanıtı alamadı. Başakşehir, 10 milyon Euro’da ısrarcı davranırken, sonraki satış payına sıcak bakmadı.

Başkanların zirvesi belirleyici olacak

Süper Kupa’da dün oynanan karşılaşmanın ardından bugün iki kulüp başkanının görüşmesi beklenirken, Başakşehir’in 10 milyon Euro’luk bonservis bedelinde ısrarcı tutumunu sürdürmesi halinde Galatasaray ve İrfan Can’ın transfer isteği gerçekleşemeyecek. Zirvede anlaşma sağlanamaması durumunda, Galatasaray forması giymek isteyen ve bunu da sosyal medya paylaşımları ile açıkça belli eden İrfan Can Kahveci’nin sarı kırmızılılara transferi yapılamayacak.

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