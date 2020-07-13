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GeriFutbol Galatasaray'a İngiltere'den Seri cevabı! Son dakika transfer haberleri
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Futbol
Haber Giriş: 13.07.2020 - 11:19,Son Güncelleme:

Galatasaray'a İngiltere'den Seri cevabı! Son dakika transfer haberleri

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Galatasaray'a İngiltere'den Seri cevabı! Son dakika transfer haberleri
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Galatasaray, takımda kiralık olarak forma giyen Jean Michael Seri'nin bir yıl daha kiralanması için Fulham ile görüşmelere başladı. İngiliz ekibi ise Galatasaray'a şartlı onay verdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lemina yerine, Jean Michael Seri'nin kalmasını istedi ve Fildişi Sahilli futbolcuyu da ikna etti. Seri'den gelen olumlu haberler üzerine Fulham'la temasa geçen sarı-kırmızılı yetkililer, 28 yaşındaki yıldız oyuncu için yine kiralama teklifinde bulundu.

PREMIER LIG'E YÜKSELEMEZSE...

Sabah'ın haberine göre; Seri ile iki yıl daha sözleşmesi bulunan Fulham, oyuncunun G.Saray ısrarı karşısında köşeye sıkıştı ve Cimbom'a şartlı 'Evet' dedi.

Championship'te ilk iki şansı çok zor olan Londra ekibi, Premier Lig için play-off oynayacak. Fulham, Premier Lig'e yükselemezse, Seri'nin yeni sezonda G.Saray'da kiralık oynamasına izin verecek.

 

Galatasaraya İngiltereden Seri cevabı Son dakika transfer haberleri

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