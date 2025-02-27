Galatasaray'a İlkay Gündoğan müjdesi! Ayrılığa izin çıktı

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Galatasaray'ın uzun süredir renklerine bağlamak istediği tecrübeli orta saha İlkay Gündoğan konusunda müjdeli haber İngiltere'den geldi.

talkSPORT'un haberine göre; Manchester City yönetimi, İlkay Gündoğan'la yaptığı toplantıda, sezon sonunda 'çocukluk aşkı' Galatasaray'da forma giymek istemesi halinde bu transfere engel olmayacaklarını söyledi.

Sezon başında 1 yıllık Barcelona macerasını noktalayıp City'e dönen İlkay, İngiliz ekibiyle 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Manchester City, Galatasaray'a transfer olmak istemesi halinde İlkay'ın sözleşmesindeki bu opsiyonu kullanmayacak.

EMEKLİ OLDUĞUNDA CITY FUTBOL GRUBU BÜNYESİNDE ANTRENÖR OLACAK

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Manchester City yönetiminin İlkay Gündoğan futbolculuk kariyerini sonlandırdığında City Football Group (CFG) bünyesindeki takımlarda ilk etapta antrenörlük sonrasında ise teknik direktörlük görevi üstlenmesini istediği belirtiliyor.

İLKAY GÜNDOĞAN'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

İlkay Gündoğan bu sezon Manchester City formasıyla 37 resmi maça çıkarken 2 gol - 2 asistlik performans sergiledi.

İLKAY GÜNDOĞAN'IN MANCHESTER CITY KARİYERİ

Manchester City'deki 8. sezonunu geçiren İlkay Gündoğan, toplamda 341 maça çıktı ve 62 gol - 38 asist üretti.

İlkay Gündoğan, Manchester City kariyerinde 5 Premier Lig, 1 Şampiyonlar Ligi, 2 İngiltere Kupası, 4 İngiltere Lig Kupası ve 2 İngiltere Kupası olmak üzere 14 kupa kazandı.