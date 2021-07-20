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GeriFutbol Galatasaray'a Hollanda'da coşkulu karşılama
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Futbol
Haber Giriş: 20.07.2021 - 18:28 | Son Güncelleme:

Galatasaray'a Hollanda'da coşkulu karşılama

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Galatasaray'a Hollanda'da coşkulu karşılama

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında deplasmanda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla karşılaşacak Galatasaray, Eindhoven'a geldi.

İstanbul'dan hareket eden özel uçakla Hollanda'ya gelen kafileyi, burada yaklaşık 300 kadar taraftar karşıladı.

Kafilede, kulüp başkanı Burak Elmas da yer alırken, Fatih Terim ve futbolcular taraftarları selamladı.

Sarı-kırmızılılar, pasaport kontrollerinin ardından otobüse binerek konaklayacağı otele hareket etti.

Galatasaraya Hollandada coşkulu karşılama

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