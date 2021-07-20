Galatasaray'a Hollanda'da coşkulu karşılama

İstanbul'dan hareket eden özel uçakla Hollanda'ya gelen kafileyi, burada yaklaşık 300 kadar taraftar karşıladı.

Kafilede, kulüp başkanı Burak Elmas da yer alırken, Fatih Terim ve futbolcular taraftarları selamladı.

Sarı-kırmızılılar, pasaport kontrollerinin ardından otobüse binerek konaklayacağı otele hareket etti.