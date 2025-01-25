Galatasaray'a Hakim Ziyech müjdesi: 'Görüşmeler ciddi boyuta ulaştı!'

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Galatasaray'da son olarak 12 Aralık'ta oynanan Malmö maçında forma şansı bulan Hakim Ziyech'in sarı-kırmızılı takımdaki günleri artık sayılı.

Voetbal International'in haberine göre; Hakim Ziyech, Twente ve Ajax'ta forma giydiği dönemlerde teknik direktörlüğünü yapan Alfred Schreuder'in çalıştırdığı BAE ekibi Al-Nasr ile yaptığı transfer görüşmelerinde ciddi mesafe kaydetti.

Ziyech ve Schreuder'in birlikte çalıştıkları dönemden beri aralarındaki diyaloğu koparmadığı, Schreuder'in 31 yaşındaki eski öğrencisiyle yeniden çalışmak istediği ve transferinde ısrarcı olduğu belirtiliyor.

GALATASARAY BEDELSİZ AYRILIĞA SICAK!

Haberde Ziyech'in 6 aylık daha sözleşmesi bulunduğu hatırlatılırken, Galatasaray'ın sözleşmeyi feshederek oyuncunun önünü açmaya sıcak baktığı kaydedildi.

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ZIYECH'İN GALATASARAY PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Chelsea'den satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadroya katılan Faslı kanat oyuncusu, sarı-kırmızılı forma altında 1.5 sezonda 34 maça çıktı ve 8 gol - 5 asist üretti.