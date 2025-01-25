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Galatasaray'a Hakim Ziyech müjdesi: 'Görüşmeler ciddi boyuta ulaştı!'

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#Transfer#Galatasaray#Hakim Ziyech
Galatasaraya Hakim Ziyech müjdesi: Görüşmeler ciddi boyuta ulaştı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2025 17:55

Galatasaray'ın kontratından çıkmak istediği oyuncuların başında gelen Hakim Ziyech, Birleşik Arap Emirlikleri kulübü Al-Nasr ile yaptığı transfer görüşmelerinde ciddi mesafe aldı.

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Galatasaray'da son olarak 12 Aralık'ta oynanan Malmö maçında forma şansı bulan Hakim Ziyech'in sarı-kırmızılı takımdaki günleri artık sayılı.

Voetbal International'in haberine göre; Hakim Ziyech, Twente ve Ajax'ta forma giydiği dönemlerde teknik direktörlüğünü yapan Alfred Schreuder'in çalıştırdığı BAE ekibi Al-Nasr ile yaptığı transfer görüşmelerinde ciddi mesafe kaydetti.

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Ziyech ve Schreuder'in birlikte çalıştıkları dönemden beri aralarındaki diyaloğu koparmadığı, Schreuder'in 31 yaşındaki eski öğrencisiyle yeniden çalışmak istediği ve transferinde ısrarcı olduğu belirtiliyor.

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Haberde Ziyech'in 6 aylık daha sözleşmesi bulunduğu hatırlatılırken, Galatasaray'ın sözleşmeyi feshederek oyuncunun önünü açmaya sıcak baktığı kaydedildi.

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ZIYECH'İN GALATASARAY PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Chelsea'den satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadroya katılan Faslı kanat oyuncusu, sarı-kırmızılı forma altında 1.5 sezonda 34 maça çıktı ve 8 gol - 5 asist üretti.

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#Transfer#Galatasaray#Hakim Ziyech

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