Galatasaray'a Hakan Çalhanoğlu transferinde müjde! Inter kararını verdi

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray Transfer#Hakan Çalhanoğlu#Inter Milan
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2026 13:55

Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz transfer sezonunda kadrosuna katmak istediği Hakan Çalhanoğlu konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılılar, sezon sonunda yeniden Hakan için girişimde bulunacak ve bu kez, Inter cephesi de ayrılığa sıcak bakıyor.

Galatasaray, geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Hakan Çalhanoğlu transferini bitirmek için yoğun mesai harcamış ancak bu operasyon gerçekleşmemişti.

Sarı kırmızılılar, ara transfer sezonunda da yoklama yapsa da Inter cephesi konuya uzak durmuş, sezon sonunu bekleme kararı almıştı.

Konuya ilişkin İtalyan basını, Galatasaray'a Inter'den gelen müjdeyi duyurdu.

İlgili haberde yazılanlar şu şekilde oldu:

Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'den ayrılması artık sürpriz değil.

Geçen sezon ayrılmaya çok yaklaşmıştı, Şampiyonlar Ligi finalindeki yenilgi hazmedilmesi zor bir durumdu ve ardından Lautaro Martinez ile aralarında çıkan soğuk savaş onu Inter'den uzaklaştırmıştı. Lautaro ile olay tatlıya bağlandı.

Geçmişte transfer gerçekleşmese de, Hakan'ın geleceği Galatasaray'a yakın görünüyor. Türkler onu çok istiyor.

Galatasaray başkanı ve teknik direktörü sürekli onun hakkında konuşuyor. Nihai karar, Hakan'a ait olacak.

INTER, AYRILIĞINA ONAY VERECEK

Ayrılmak isterse, Inter buna karşı çıkmayacak. Sözleşmesinin bitmesine bir yıl daha var, bu nedenle kulübün taleplerine uygun bir teklif geldiği taktirde görüşülecek.

Kulüp onu kadroda tutmayı ve Aleksandar Stankovic'in gelişimine rehberlik etmesini tercih ediyor ancak son karar kendisinde olacak.

 

