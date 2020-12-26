Galatasaray'a gol makinesi geliyor: Kasper Junker

Falcao'nun sık sık sakatlanması, Diagne'nin yetersiz performansı sarı- kırmızılıları golcü arayışına itmişti. Teknik Direktör Fatih Terim'in de işaret ettiği forvet transferinde rota kuzeye çevrildi. Galatasaray, Norveç liginde fırtınalar kopartan Kasper Junker'e yöneldi.

Bodo/Glimt forması giyen 26 yaşındaki Danimarkalı golcü için temaslar kuruldu. Geçtiğimiz günlerde Trabzon ile de anılan Junker'e başka Türk takımlarının talip olduğu da kulübü tarafından açıklanmıştı.

NECATİ ATEŞ İZLEDİ

Ocak 2020'de ülkesinin Horsens kulübünden 600 bin euro'ya Norveç ekibi Bodo'ya geçen Junker'i, Necati Ateş ve Ümit Davala'nın izlediği de ortaya çıktı. Scout ekibinin tavsiyesiyle masaya gelen Junker'i iki antrenörün de beğendiği ve onay verdiği kaydedildi. Galatasaray'ın devre arasında sahip olduğu 40 milyon liralık bütçenin büyük kısmını Junker için harcayacağı aktarıldı. Junker bu sezon 26 maçta 28 gol, 11 asistle coştu.

PHILIP DE LİSTEDE

Sarı-kırmızılılar, Bodo/Glimt'i şampiyon yapan diğer ismi de listesinde tutuyor. Norveç ekibinin 10 numaralı formasını giyen Philip Zinckernagel sağ kanatta görev yapıyor. Bu sezon 31 maçta 22 gol, 24 asistle oynayan Philip'in kontratı 31 Aralık 2020'de sona eriyor. Çok fazla talibi olan 26 yaşındaki 1.75 boyundaki oyuncu için kesenin ağzının sonuna kadar açılması gerekiyor. (Fotomaç)

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