Galatasaray'a geri dönen Nicolo Zaniolo'ya yeni talip çıktı! 'Kendimi tavsiye ederim' demişti...

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Galatasaray'ın sezon başında Aston Villa'ya satın alma opsiyonuyla kiraladığı Nicolo Zaniolo, İngiliz kulübünün bu opsiyonu kullanmaması üzerine sezon sonunda sarı-kırmızılılara geri döndü.

Geleceği belirsizliğini koruyan 24 yaşındaki futbolcuya İspanya'dan talip çıktı. Fabrizio Romano'nun haberine göre La Liga ekibi Villarreal, Zaniolo'yu transfer etmek istiyor.

VILLARREAL ELİNİ ÇABUK TUTACAK

Haberin devamında Villarreal'in yaz transfer döneminde öncelikli hedef olarak Zaniolo'yu transfer etmek istediği aktarıldı. Ancak İtalyan yıldızın Serie A'ya geri dönme konusuna daha istekli baktığı belirtildi. Bu nedenle Villarreal'in bu transferi tamamlamak için elini çabuk tutacağı ifade edildi.

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Sakatlığı nedeniyle EURO 2024'ü kaçıracak olan İtalyan futbolcu, Aston Villa formasıyla 40 karşılaşmada süre aldı. Yıldız oyuncu, bu maçlarda sadece 3 gollük katkı verdi.

GALATASARAY TARAFTARINI KIZDIRMIŞTI

Nicolo Zaniolo, Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından sarı - kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.

İtalyan yıldızın şampiyonluk için herhangi bir tebrik paylaşımı yapmaması Galatasaraylı taraftarları kızdırdı. Genç futbolcunun gönderilerinin altına tepki yorumları yağdı.

'KENDİMİ TAVSİYE EDEBİLİRİM'

Mart ayında İtalyan basınına konuşan Zaniolo, "Beni Serie A'ya geri getirin! Roma hala kalbimde bu yüzden Lazio'ya asla transfer olmam. Büyüdüm ve olgunlaştım. Kendimi birçok kulübe tavsiye edebilirim. İtalya'yı çok özlüyorum. Arkadaşlarımı, ailemi, oğlumu. Ama artık geleceğimi belirlemek kulüplere kalmış durumda. Bonservisim Galatasaray'da." demişti.