Galatasaray'a Gedson Fernandes müjdesi! Fenerbahçe derbisinde...

Transferin son gününde Galatasaray'ın kadrosuna kiralık olarak katılan Gedson Fernandes'in, koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

Bu sebepten dolayı 22 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu; Londra'dan, İstanbul'a ambulans uçak ile getirilmişti. Ancak Portekizli süperstardan gelen son haberler, Sarı-Kırmızılı camiayı sevindirdi.

Kulüpten yapılan son açıklamada, "Hastanede geçen süre içerisinde iki PCR testi de negatif sonuçlanan oyuncumuzun akciğer tomografisi ile kan testleri normal olarak değerlendirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Derbide kadroda...

Edinilen son bilgilere göre Portekizli'nin, hafta içerisinde takımla birlikte antrenmana çıkması bekleniyor.

Bu idmanlarda Aslan'ın hocası Fatih Terim'in, genç futbolcunun son durumuna bakacağı ve sergileyeceği performansa göre Gedson Fernandes'i, 6 Şubat Cumartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde kadroda yer almasının beklendiği öğrenildi.

Sarı-Kırmızılı ekibin teknik heyetinin de Fernandes'in yetiştirilmesi konusunda yoğun çaba sarf ettiği belirtildi. (Fanatik)