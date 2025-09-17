Galatasaray'ın Frankfurt kadrosu açıklandı! Osimhen kafilede yok

Güncelleme Tarihi:
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın akşam Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak.
OSİMHEN KADRODA YOK
Almanya'da oynanacak olan karşılaşma öncesi Galatasaray'ın Kemerburgaz'da yapılan antrenmanına sakatlığı devam eden Victor Osimhen katılmadı.
Daha sonrası Osimhen, Galatasaray'ın açıkladı Frankfurt kadrosunda da yer almadı. Sarı-Kırmızılı ekibin kadrosu şöyle;
Kaleciler: Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Batuhan Şen
Defans: Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Roland Sallai, Ismail Jakobs, Eren Elmalı, Metehan Baltacı, Arda Ünyay
Orta saha: Lucas Torreira, Mario Lemina, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Berkan Kutlu
Forvet: Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi, Yusuf Demir, Ahmed Kutucu