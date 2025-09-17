Galatasaray'ın Frankfurt kadrosu açıklandı! Osimhen kafilede yok

Haberin Devamı

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın akşam Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak.

OSİMHEN KADRODA YOK

Almanya'da oynanacak olan karşılaşma öncesi Galatasaray'ın Kemerburgaz'da yapılan antrenmanına sakatlığı devam eden Victor Osimhen katılmadı.

Daha sonrası Osimhen, Galatasaray'ın açıkladı Frankfurt kadrosunda da yer almadı. Sarı-Kırmızılı ekibin kadrosu şöyle;

Kaleciler: Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Batuhan Şen

Defans: Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Roland Sallai, Ismail Jakobs, Eren Elmalı, Metehan Baltacı, Arda Ünyay

Orta saha: Lucas Torreira, Mario Lemina, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Berkan Kutlu

Forvet: Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi, Yusuf Demir, Ahmed Kutucu