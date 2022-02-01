Galatasaray'a FIFA tehdidi yapan Becali'den Morutan açıklaması! 'İlk taksiti aldık...'

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
47 kente uyarı İstanbul için saat verildi47 kente uyarı! İstanbul için saat verildi#Meteoroloji
Fransada tecavüz skandalı... Soruşturma başlatıldıFransa'da tecavüz skandalı... Soruşturma başlatıldı#Fransa
İzin gününde imzayı attı, Elmas ikna edemediİzin gününde imzayı attı, Elmas ikna edemedi#Transfer
İmamoğlu’nun balıkçıdaki fotoğrafı Bahçeli: İBB Başkanı görevden affını talep etmelidirİmamoğlu’nun balıkçıdaki fotoğrafı! Bahçeli: İBB Başkanı görevden affını talep etmelidir#MHP
Resmen canlı canlı gömüldüler... Zamana karşı yarışResmen canlı canlı gömüldüler... Zamana karşı yarış! #Ekvador
Kurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyorKurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyor#Beren Kayalı
Dünyada bir ilk... Aşı artık zorunluDünyada bir ilk... Aşı artık zorunlu#Aşı Zorunluluğu
Erdoğan duyurdu Elektrik faturalarına düzenlemeErdoğan duyurdu! Elektrik faturalarına düzenleme#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Toplumun yüzde kaçı aşırı fanatiktir acabaToplumun yüzde kaçı aşırı fanatiktir acaba?#Fanatik
Erdoğan’ı savunan avukata kovuşturmaErdoğan’ı savunan avukata kovuşturma#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Fenerbahçe hayali sona erdi, bir kötü haber dahaFenerbahçe hayali sona erdi, bir kötü haber daha#Aycan Yanaç
Kabinede neler oluyor Kurtulmuş: ‘Haksız, yanlış, art niyetli yorumlar’Kabinede neler oluyor? Kurtulmuş: ‘Haksız, yanlış, art niyetli yorumlar’#Numan Kurtulmuş
Tektaşı aileyi karıştırmıştı... Şaşırtan kararTektaşı aileyi karıştırmıştı... Şaşırtan karar!#Mehmet Dinçerler
Kilo aldıkça hakkında söylenti çıkıyordu, sonunda gerçekten hamileKilo aldıkça hakkında söylenti çıkıyordu, sonunda gerçekten hamile!#Rihanna
Arda Turanın eşi Aslıhan Doğandan üçüncü çocuk açıklamasıArda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'dan üçüncü çocuk açıklaması#Aslıhan Doğan
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Galatasaray'a FIFA tehdidi yapan Becali'den Morutan açıklaması! 'İlk taksiti aldık...'

#Galatasaray#Morutan#Gigi Becali
Galatasaraya FIFA tehdidi yapan Becaliden Morutan açıklaması İlk taksiti aldık...

Geçtiğimiz haftalarda Galatasaray'ın Olimpiu Morutan'ın bonservisi için ilk taksiti yatırmadığını söyleyen FCSB Başkanı Gigi Becali, FIFA'ya gideceğini söyledikten sonra Sarı-Kırmızılı ekipten 700 bin Euro'luk ödemeyi aldıklarını açıkladı.

Haberin Devamı

FCSB Başkanı Gigi Becali, sezon başında Galatasaray'a transfer olan Olimpiu Morutan'ın bonservisi için ilk taksitin ödendiğini söyledi. Becali, Rumen futbolcudan toplamda ne kadar bonservis geliri elde edeceklerini de açıkladı.

Pro X'e konuşan FCSB başkanı Gigi Becali, "FIFA'ya gideceğimizi söylediğim için ilk taksit olan 700 bin Euro'yu Aralık'ta aldık. Morutan 15 maça çıktığı için bize 500 bin daha verecekler ve Mart-Nisan arası ise 650 bin daha vermeleri gerekiyor. Yani toplamda 4.7 milyon Euro alacağız." dedi.

Ne söylemişti?

Gigi Becali, daha önce yaptığı açıklamada, "Galatasaray'dan şu ana kadar hiç para alamadım. İlk taksitimi bir an önce tahsil etmek istiyorum. Türkleri FIFA'ya vermek istemiyorum. Onlar yapması gerekenleri biliyorlar. Kasım ayında 3.5 milyon Euro'nun ilk taksiti olan 700 bin Euro'yu ödemek zorundaydılar." ifadelerini kullanmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Morutan#Gigi Becali

BAKMADAN GEÇME!

ABD askerleri Ukraynada... Florida Ulusal Muhafızlarından Ukrayna ordusuna roketatar eğitimi

ABD askerleri Ukrayna'da... Florida Ulusal Muhafızları'ndan Ukrayna ordusuna roketatar eğitimi!

#Ukrayna
Kurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyor

Kurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyor

#Beren Kayalı
4üncü aşıya pek gerek kalmayacak... Hatırlatma dozu bizi Omicrondan kaç ay koruyacak

'4'üncü aşıya pek gerek kalmayacak...' Hatırlatma dozu bizi Omicron'dan kaç ay koruyacak?

#Covid-19

BAKMADAN GEÇME!

ABD askerleri Ukraynada... Florida Ulusal Muhafızlarından Ukrayna ordusuna roketatar eğitimi

ABD askerleri Ukrayna'da... Florida Ulusal Muhafızları'ndan Ukrayna ordusuna roketatar eğitimi!

#Ukrayna
Kurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyor

Kurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyor

#Beren Kayalı
4üncü aşıya pek gerek kalmayacak... Hatırlatma dozu bizi Omicrondan kaç ay koruyacak

'4'üncü aşıya pek gerek kalmayacak...' Hatırlatma dozu bizi Omicron'dan kaç ay koruyacak?

#Covid-19