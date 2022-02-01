Galatasaray'a FIFA tehdidi yapan Becali'den Morutan açıklaması! 'İlk taksiti aldık...'

Haberin Devamı

FCSB Başkanı Gigi Becali, sezon başında Galatasaray'a transfer olan Olimpiu Morutan'ın bonservisi için ilk taksitin ödendiğini söyledi. Becali, Rumen futbolcudan toplamda ne kadar bonservis geliri elde edeceklerini de açıkladı.

Pro X'e konuşan FCSB başkanı Gigi Becali, "FIFA'ya gideceğimizi söylediğim için ilk taksit olan 700 bin Euro'yu Aralık'ta aldık. Morutan 15 maça çıktığı için bize 500 bin daha verecekler ve Mart-Nisan arası ise 650 bin daha vermeleri gerekiyor. Yani toplamda 4.7 milyon Euro alacağız." dedi.

Ne söylemişti?

Gigi Becali, daha önce yaptığı açıklamada, "Galatasaray'dan şu ana kadar hiç para alamadım. İlk taksitimi bir an önce tahsil etmek istiyorum. Türkleri FIFA'ya vermek istemiyorum. Onlar yapması gerekenleri biliyorlar. Kasım ayında 3.5 milyon Euro'nun ilk taksiti olan 700 bin Euro'yu ödemek zorundaydılar." ifadelerini kullanmıştı.