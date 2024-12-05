Galatasaray'a FIFA şoku! Transfer planlarında sürpriz engel...

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Galatasaray'da devre arası transfer dönemi için çalışmalar başlarken sürpriz bir gelişme yaşandı.

DURSUN ÖZBEK: KİMSE MERAK ETMESİN

Transfer planı hakkında geçtiğimiz günlerde konuşan Dursun Özbek, Mauro Icardi'nin alternatifi var mı? Adresi söyleyin gidip bakalım! Alternatifi olan bir futbolcu değil! Okan Hoca ile konuşuyoruz. Devre arası transferlerini eksiklerimize göre yapacağız. Bu eksikleri tamamlayacağız. İsimleri söylersek, işler zora girer. İki bekin olmadığını iyi hatırlattın! Biz de taraftarız, biz de görüyoruz! Kimse merak etmesin! Eksikleri tamamlayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

YABANCI SINIRI ELİNİ KOLUNU BAĞLIYOR

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Özbek'in açıklamaları doğrultusunda kış transfer döneminde kadroya yabancı oyuncu takviyesi yapılması beklenirken Galatasaray'ın kadrosunda bulunan yabancı futbolcuların da geleceği merak konusu oldu.

FIFA'YA TAKILDI

Ancak sarı-kırmızılılar, mevzuat gereği ocak ayında yurt dışına oyuncu kiralayamayacak.

Sezon başında beş oyuncusunu Avrupa kulüplerine kiralayan Galatasaray'ın karşısına FIFA kuralı çıktı. Bir kulüp 1 Temmuz 2024'ten geçerli olmak üzere en fazla altı oyuncuyu kiralık gönderebiliyor

TEK ÇARE SATIŞ

Sarı kırmızılılar, ocak ayında düzenli forma giymesi için kiralanması düşünülen Elias Jelert, Yusuf Demir ve Victor Nelsson'un ancak bonservisiyle ayrılabileceği öngörülüyor.

OSIMHEN'E KAYNAK MI?

Ayrıca Galatasaray'ın Victor Osimhen'in bonservisi konusunda FFP'ye takılmamak adına da satış yapabileceği konuşuluyor.