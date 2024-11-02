Galatasaray'a evinde soğuk duş

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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Galatasaray Daikin'i 3-2 yendi.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Ebru Kaya, Aylin Turnaoğlu
Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Lazovic, Ayçin Akyol, Bongaerts (Eylül Akarçeşme Yatgın, Aslıhan Kılıç, Yasemin Özel, Kalandadze)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Fatma Şekerci, Buse Özden, Stojilikovic, Leyva, Zeynep Demirel, Rasinska (Gizem Çerağ Düzeltir, İrem Özsoy, Cansu Aydınoğulları, Defne Başyolcu, Merve Öztürk, Seher Aksoy)
Setler: 25-15, 23-25, 19-25, 25-18, 12-15
Süre: 123 dakika (22, 27, 29, 29, 16)