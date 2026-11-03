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Galatasaray'da erken seçim olacak mı? 'Fiziki saldırıda bulundu, ölmüş annesine küfür etti'

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray Yönetimi#Dursun Özbek#Metin Öztürk
Galatasarayda erken seçim olacak mı Fiziki saldırıda bulundu, ölmüş annesine küfür etti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2026 10:06

Galatasaray yönetiminde yaşanan krize dair son gelişmeler ortaya çıktı.

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Galatasaray'da düzenlenen Yönetim Kurulu toplantısında birbirine giren Metin Öztürk ile Abdullah Kavukcu yaşanan olayların ardından görevlerinden istifa etti.

Galatasarayda erken seçim olacak mı Fiziki saldırıda bulundu, ölmüş annesine küfür etti

GÖZLER DURSUN ÖZBEK'E ÇEVRİLDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından gözler Dursun Özbek’e çevrildi. Başkan dün akşam yönetimini acil koduyla toplayarak bir durum değerlendirmesi yaptı.

Galatasarayda erken seçim olacak mı Fiziki saldırıda bulundu, ölmüş annesine küfür etti

ERKEN SEÇİM YOK

İstifalar sonrası kulübün erken seçime gideceği iddiaları gündeme gelirken, Özbek “Göreve devam” kararı aldı. İstifa eden iki yöneticinin yerine yedek üyelerden Ozan Bingöl ile Bora Bahçetepe geçerken, Mehmet Cibara ikinci başkanlığa, Eray Yazgan da başkan yardımcılığına getirildi.

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Galatasarayda erken seçim olacak mı Fiziki saldırıda bulundu, ölmüş annesine küfür etti

İHRAÇ TALEBİNDE BULUNACAKLAR

Bu arada Metin Öztürk’ün Abdullah Kavukcu için, Kavukcu’nun da Öztürk için “Kesin ihraç” talebiyle Disiplin Kurulu’na başvuracağı öğrenildi. Öztürk, Kavukcu’nun kendisine fiziki saldırıda bulunup, ölmüş annesine küfür ettiğini söylemişti. Kavukcu da küfür etmiş olabileceğini ancak bir saldırının kesinlikle olmadığını dile getirdi.

Galatasarayda erken seçim olacak mı Fiziki saldırıda bulundu, ölmüş annesine küfür etti

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#Galatasaray Yönetimi#Dursun Özbek#Metin Öztürk

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