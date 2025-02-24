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Galatasaray'a en çok puan Osimhen'den

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#Osimhen#Galatasaray#Süper Lig
Galatasaraya en çok puan Osimhenden
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2025 07:00

Nijeryalı yıldız, Süper Lig'de 14 gol attı.

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Krallık yarışında 4. sırada yer alan Osimhen, Süper Lig’de takımına en çok puan (16) kazandıran oyuncu konumunda.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhem bu sezon Süper Lig’de attığı gollerle takımına en çok puan kazandıran oyuncu konumunda. Osimhen ligde çıktığı 18 karşılaşmada 14 kez fileleri havalandırırken takımına 16 puan kazandırdı.

63 puanla zirvede yer alan Galatasaray’da 26 yaşındaki futbolcu attığı gollerle bu puanların yüzde 25’ine direkt katkı vermeyi başardı.

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ÇIKTIĞI 2 DERBiDE DE SKORA KATKI VERDi

Süper Lig’de gol krallığı yarışında Başakşehirli Piatek (18), Trabzonsporlu Banza (16) ve bugünkü rakibi En-Nesyri’nin (15) ardından 4. sırada bulunan Nijeryalı futbolcu bu sezon önce 2 derbide de skora katkı verdi. 3-1 kazanılan Fenerbahçe derbisinde Mertens’e asist yapan Osimhen, 2-1’lik Beşiktaş maçında da son golü atan isimdi.

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#Osimhen#Galatasaray#Süper Lig

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