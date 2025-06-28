Galatasaray'a Djordje Petrovic müjdesi!

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Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray'da öncelikli pozisyon kale. Fernando Muslera’nın ardından eldivenleri iyi bir isme teslim etmek isteyen Galatasaray’ın gündeminde Emiliano Martinez, Djordje Petrovic ve Aaron Ramsdale yer alıyor.

Bu üç isim arasında Petrovic’le ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Geçen sezonu Fransa Ligue 1 ekiplerinden Strasbourg’da kiralık olarak geçiren Petrovic, bonservisini elinde bulunduran Chelsea ile bağları tamamen kopardı.

İKİNCİ TAKIMA GÖNDERİLDİ

Alınan bilgiye göre 25 yaşındaki oyuncunun, transfer görüşmelerinde kulübe karşı olan tavırları sebebiyle ikinci takıma gönderildiği öğrenildi.

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MARESCA GÖNDERİLMESİNİ İSTEDİ

Maviler’in teknik direktörü Enzo Maresca’nın an itibarıyla başka bir takıma gönderilmesini istediği Sırp eldiven için Galatasaray’ın bir kez daha pazarlık masasına oturmak için devreye girdiği bildirildi.

İNDİRİME GİDİLEBİLİR

İngiliz devinin kiralamadan çok bonservisiyle satmak istediği Petrovic için şu anki şartlarda, beklentisi olan 25 milyon euroda indirime gitme ihtimalinin yüksek olduğu konuşuluyor.

Alınan bilgiye göre Chelsea ile 2030’a kadar sözleşmesi bulunan deneyimli file bekçisine, hem İngiltere’den hem de İspanya’dan talipler olduğu gelen haberler arasında yer alıyor.