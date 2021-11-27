Galatasaray'a dev gelir! Şimdiden kasasını doldurmayı garantiledi

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1- Sarı kırmızılılar lider durumda bulunduğu grupta şimdiden 9,9 milyon Euro almayı hak etti.

2- Cimbom gruptan lider çıkarsa toplamda yaklaşık 17 milyon Euro’luk gelirin sahibi olacak.

3- Türkiye, G.Saray’ın galibiyetiyle UEFA ülke puanı sıralamasında 16.’lığa yükselmeyi başardı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde Marsilya karşısında hem sahada kazandı hem kulübe önemli bir para sağladı hem de Türkiye’ye çok ciddi puanlar kazandırdı. UEFA Avrupa Ligi’nde 3. ön elemeyi geçtiği için 280 bin Euro kazanan Cimbom, play-off aşamasını atlatıp gruplara kalmayı başarınca 3 milyon 630 bin Euro almayı garantiledi. Grupta galibiyete 630 bin beraberliğe 210 bin Euro veriliyor. Sarı kırmızılılar böylece, şimdiden 3 galibiyet 2 beraberlik ile 2 milyon 310 bin Euro almaya hak etti. Katsayı puanından da Galatasaray 24 hissenin karşılığı olarak 3 milyon 168 bin Euro daha gelir elde edecek.

Grubu lider bitirmek çok önemli

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Sarı kırmızılılar grubu lider bitirirse 1,1 milyon Euro, 2.’likte kalırsa ise 550 bin Euro daha alacak. Grup liderliği aynı zamanda son 16’da olmak anlamına geldiğinden kulübün kasasına buradan da 1,2 milyon Euro daha girecek. Yayın gelirleri dışında Galatasaray şu an 9 milyon 938 bin Euro’yu garantiledi. Lazio maçının skoruna göre bu rakam 630 bin ya da 210 bin Euro daha artacak. Ancak beraberlikte dahi lider olacağından 2,3 milyon Euro almaya hak kazanacak Cimbom’un toplamda geliri 11,6 milyon Euro’yu aşacak. Bununla beraber yayın havuzu gelirinden de yaklaşık 5 milyon Euro bekleyen Galatasaray’ın toplam kazancı 17 milyon Euro’ya yaklaşacak.

Son hafta maçları kritik durumda

Avrupa’daki temsilcilerimizden Beşiktaş’ın Ajax’a, Fenerbahçe de Olympakos’a yenildiği haftada Galatasaray’ın Marsilya galibiyetiyle gruptan çıktmayı garantilemesi Türkiye’yi UEFA ülke puanı sıralamasında 2 basamak yukarı taşıdı. Haftaya 25,100 puanla 18. sırada giren Türkiye puanı 25,900’e çıkararak 16. sıraya yerleşti. Türkiye’nin önünde 25,950 puanla Yunanistan bulunurken temsilcilerimizin son hafta maçlarında iyi sonuçlar alması çok önemli. Eğer takımlarımız alacakları puanlarla Türkiye’yi ilk 15 içine sokamazsa, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılacak takım sayısı 5’ten 4’e düşecek.