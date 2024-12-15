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Galatasaray'a Derrick Köhn sürprizi! En iyisi seçildi...

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#GALATASARAY#Derrick Köhn#Werder Bremen
Galatasaraya Derrick Köhn sürprizi En iyisi seçildi...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2024 17:04

Almanya Bundesliga'nın 14. hafta maçında Werder Bremen'in evinde St. Pauli'yi 2-0 yendiği maça Derrick Köhn damga vurdu.

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Bundesliga'da 14. hafta maç takviminde Werder Bremen'in sahasında St. Pauli'yi konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Werder Bremen'in Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Derrick Köhn, mücadeleye ilk 11 başladı ve takımının ilk golünü kaydetti.

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Bremen'de galibiyetin gollerinin birini 24'te Derrick Köhn kaydederken 2. gol 54'te Marvin Ducksch'tan geldi.

Ole Werner'in ekibi Werder Bremen, bu galibiyetin ardından puanını 22 yaptı. St. Pauli 11 puanda kaldı.

'MAÇIN ADAMI' SEÇİLDİ

Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan opsiyonlu kiralık olarak Alman ekibine katılan Köhn, St. Pauli karşılaşmasında 'maçın adamı' seçildi. Formasını giydiği Bremen'de iyi bir performans ortaya koyan sol bek oyuncusu, gol atarak ödül aldığı maçta adından söz ettirdi.

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Werder Bremen ile bu sezon 14 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu 2 kez ağları havalandırdı.

OPSİYONU KULLANILABİLİR

Galatasaray'dan opsiyonlu olarak kiralanan Derrick Köhn'ün satın alma opsiyonu 5.1 milyon euro. Başarılı sol bekin istikrarlı performansını sürdürmesi durumunda Werder Bremen'in Köhn'ün bonservisini almayı hedeflediği ileri sürülüyor.

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#GALATASARAY#Derrick Köhn#Werder Bremen

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