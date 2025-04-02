Galatasaray'a Derrick Köhn müjdesi!

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Galatasaray'ın sezon sonuna kadar Alman ekibi Werder Bremen’e satın alma opsiyonu ile kiraladığı Derrick Köhn için iki kulüp devreye girdi.

Bild'de yer alan habere göre hem İtalya Serie A takımı Udinese Calcio hem de ismi açıklanmayan bir Bundesliga kulübü, Köhn için nabız yokladı.

Bundelisga ekibi SV Werder Bremen'in Galatasaray'dan 5.125 milyon Euro değerinde satın alma opsiyonu ile kiraladığı Derrick Köhn için bu kadar yüksek bir meblağı ödemesi pek mümkün görünmüyor. Ancak daha elverişli koşullar ve serbest pazarlıkla Yeşil-Beyazlıların Köhn'ü daha uzun vadeli düşündüğü söyleniyor.

DÜŞÜŞE GEÇTİ

Derrick Köhn bu sezon SV Werder Bremen'in de şu ana kadar 22 maça çıktı (iki gol, iki asist kaydetti). Sezonun ilk yarısında güçlü bir performans sergileyen 26 yaşındaki oyuncu, ikinci yarıda gözle görülür bir düşüş yaşadı ve üst üste üç kez hiç forma giyemedi. Hamburg doğumlu oyuncunun piyasa değeri ise altı milyon avro.

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HENÜZ KESİNLEŞMEDİ

SV Werder Bremen'in yeni sezona kanat beklerinde kiminle başlayacağı hala belirsizliğini koruyor. Kiralık oyuncular Derrick Köhn ve Issa Kaboré'nin (Manchester City) bu sezondan sonra Werder forması giymeye devam edip etmeyeceği henüz kesinleşmedi. Sezon sonuna kadar Belçika'nın Royal Antwerp takımına kiralanan Olivier Deman'ın geleceği de henüz kesinleşmedi.