Galatasaray'a derbi öncesi sakatlık şoku! Yıldız futbolcu Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek

Sarı-kırmızılılardan konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında dün oynanan Gençlerbirliği maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkan Wilfried Singo’nun sol arka adale grubunda tip 2 C strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

Aynı karşılaşmada diz arka bölgesinde ağrı hissedip oyunu terk eden Mario Lemina’nın ileri tetkikleri bu akşam tamamlanacaktır.

Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu günü tedaviyle geçirirken Yunus Akgün salonda ve sahada takımdan ayrı fizyoterapist ve atletik performans uzmanları eşliğinde çalıştı.

Victor Osimhen tedavisinin ardından salonda çalıştı. "

SINGO FENERBAHÇE MAÇINDA YOK!

TRT Spor'un verdiği bilgiye göre; Singo’nun yaklaşık 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Fildişili savunmacı, sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Union Saint-Gilloise ve Süper Lig'de gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyecek.

SALLAI DE KART CEZALISI!

Galatasaray'ın zaman zaman sağ bekte kullandığı Macar futbolcu Rolland Sallai de dün akşam 90+4. dakikada gördüğü kırmızı kart nedeniyle derbi maçta forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe derbisinde iki sağ bekinden de faydalanamayacak.