Galatasaray'a derbi galibiyetini getiren Mostafa Mohamed, Fransız basınında!

Spor Arena Dış Haber | Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Saint-Etienne, ilk iki maçında iki gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Fenerbahçe derbisinde attığı golle takımına kritik derbi galibiyetini getiren Mısırlı futbolcu, Fransız basınının da gündeminde yer aldı.

23 yaşındaki forvet oyuncusu devre arası transfer döneminde Galatasaray ve Saint-Etienne'i karşı karşıya getirmiş, transfer yarışını sarı kırmızılı takım kazanmıştı.

Saint-Etienne Başkanı Bernard Caiazzo ise Galatasaray'a kaptırdıkları futbolcu hakkında ''Zamalek'e nakit 5 milyon dolar önerdik. Şu anda herkes finansal krizde, bizim teklifimize rağmen Zamalek, Galatasaray'dan neden 2 milyon doları kabul etti? Bu karar çok ilginç ve şaşırtıcıydı'' sözlerini kullanmıştı.

''BU PERFORMANSTAN SONRA ÖKFESİ DAHA DA ARTABİLİR''

Galatasaray'ın Fenerbahçe galibiyeti sonrası Fransız basını Mostafa Mohamed'i ön plana çıkartırken football365 sitesi ''Mostafa Mohamed, Galatasaray'a derbi galibiyetini getirdi. Saint-Etienne'i pişman etmeye devam edecek gibi gözüküyor. Bu performanstan sonra Saint-Etienne'in öfkesi daha da artabilir.'' sözlerini kullandı.

Öte yandan Mohamed'in eski takımı Zamalek'te kulübün basın sözcüsü Issam Salem, Mısır basınına konuşurken genç futbolcu hakkında açıklamalarda bulundu.

''KLOPP İLE SALAH & TERİM İLE MOHAMED''

Issam Salem, ''Mostafa Mohamed, büyük bir yeteneğe sahip. Galatasaray'da da hemen öne çıkmaya başladı zaten. Liverpool'da Jurgen Klopp ile Mohamed Salah'ın ilişkisi, Galatasaray'da da Fatih Terim ve Mostafa Mohamed arasında da tekrarlanacak.'' şeklinde konuştu.

Galatasaray, 1,5 yıllığına kiraladığı Mustafa Muhammed için Zamalek'e 2 milyon dolar kiralama bedeli ödeyeceğini açıklamıştı. Sarı-kırmızılılar gelecek sezon sonuna kadar 4 milyon dolar ödediği takdirde oyuncunun bonservisini alacak.

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