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Galatasaray'a dair olay manşetler! Hollanda basını AZ Alkmaar maçını yazdı: Yerle bir etti

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#Galatasaray#AZ Alkmaar#UEFA Avrupa Ligi
Galatasaraya dair olay manşetler Hollanda basını AZ Alkmaar maçını yazdı: Yerle bir etti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2025 10:50

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-off son 16 turunda, deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşı karşıya geldi. Galatasaray, mücadeleden 4-1 gibi ağır bir yenilgiyle ayrıldı. Maç sonrası Hollanda'da AZ Alkmaar - Galatasaray maçı manşetlere taşındı.

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 Play-off turunda, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşı karşıya geldi.

Mücadele, AZ Alkmaar'ın 4-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. AZ Alkmaar'ın gollerini 12' Mijnans, 37' Parrott (P), 57' Clasie, 66' Wolfe kaydetti. Galatasaray'ın tek golünü 20'de Sallai yazdı.

GALATASARAY 10 KİŞİ TAMAMLADI
Bununla beraber temsilcimiz Galatasaray'da Kaan Ayhan, 51. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Sarı kırmızılılar maçı 1 kişi eksik tamamladı.

HOLLANDA'DA MANŞETLER: AZ ALKMAAR - GALATASARAY MAÇI
Bu önemli maç sonrası Hollanda basını, AZ Alkmaar'ın 4-1'lik galibiyetini manşetlerine taşıdı. Az Alkmaar'ın galibiyeti için, "AZ, Galatasaray'ı kıyma yaptı" gibi ifadeler kullanıldı.

İşte Hollanda basınında AZ Alkmaar - Galatasaray maçının yansımaları...

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#Galatasaray#AZ Alkmaar#UEFA Avrupa Ligi

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