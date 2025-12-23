Galatasaray'a Cuesta piyangosu: Bonservisini alıyorlar! İşte kasaya girecek ücret

Haberin Devamı

Galatasaray, 2024-25 sezonunun devre arasında 8 milyon euro ödeyerek Genk'ten büyük umutlarla transfer ettiği Carlos Cuesta'yı bu sezonun başında 750 bin euro karşılığında Vasco da Gama'ya satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.

Kolombiyalı stoper, Brezilya ekibinde sergilediği performansla göze girmeyi başardı.

Brezilya basınında çıkan haberlere göre; Cuesta'nın performansından memnun olan Vasco da Gama, 31 Aralık'ta kiralık sözleşmesi bitecek olan Kolombiyalı savunmacının 5 milyon 750 bin euroluk satın alma opsiyonunu kullanmaya karar verdi.

Siyah-beyazlı kulübün 5 Ocak'a kadar Galatasaray'la iletişime geçmesi ve Kolombiyalı oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katması bekleniyor.

PERFORMANSI



Vasco da Gama formasıyla 17 maça çıkan Cuesta, sahada bulunduğu 1451 dakikada 1 gol atıp 5 de sarı kart gördü.