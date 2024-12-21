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Galatasaray'a coşkulu karşılama

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#Galatasaray#Kayserispor#Süper Lig
Galatasaraya coşkulu karşılama
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2024 18:29

Trendyol Süper Lig’in 17’nci haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Kayseri’ye geldi.

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Süper Lig ekibi Galatasaray, yarın konuk olacağı Kayserispor maçı için havayolu ile Kayseri’ye ulaştı.

Galatasaraylı çok sayıda taraftar, takımlarını konaklayacakları otel önünde karşıladı.

Taraftarlar, otobüsten inen sarı-kırmızılı futbolculara tezahüratlarda bulunarak, meşaleler yaktı.

Takımın konaklayacağı otelden çıkan gelin ile damat da araçlarına binecekleri sırada taraftarların tezahüratları ile karşılaştı.

Damat, sarı- kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi. Kayserispor ve Galatasaray arasında yarın oynanacak karşılaşma saat 16.00’da başlayacak. 

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#Galatasaray#Kayserispor#Süper Lig

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