Galatasaray'a coşkulu karşılama

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Süper Lig ekibi Galatasaray, yarın konuk olacağı Kayserispor maçı için havayolu ile Kayseri’ye ulaştı.

Galatasaraylı çok sayıda taraftar, takımlarını konaklayacakları otel önünde karşıladı.

Taraftarlar, otobüsten inen sarı-kırmızılı futbolculara tezahüratlarda bulunarak, meşaleler yaktı.

Takımın konaklayacağı otelden çıkan gelin ile damat da araçlarına binecekleri sırada taraftarların tezahüratları ile karşılaştı.

Damat, sarı- kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi. Kayserispor ve Galatasaray arasında yarın oynanacak karşılaşma saat 16.00’da başlayacak.