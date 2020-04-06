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Futbol
Haber Giriş: 06.04.2020 - 23:10,Son Güncelleme:/

Galatasaray'a Christian Luyindama müjdesi!

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Galatasaray'a Christian Luyindama müjdesi!
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Galatasaray'ın Demokratik Kongolu stoperi Christian Luyindama, uzun süreli sakatlığının ardından çalışmalara başladı.

Galatasaray'ın yıldız stoperi Christian Luyindama sosyal medya hesabından Florya'da antrenmanlara başladığını gösteren videolar yayınladı.

Luyindama, 18 Kasım 2019'da Gambiya ile oynanan hazırlık maçında sakatlanmıştı.

Demokratik Kongolu stoper, bu sezon sakatlanmadan önce çıktığı toplam 15 maçta 1336 dakika sahada kalmıştı.

Galatasaraya Christian Luyindama müjdesi
Galatasaraya Christian Luyindama müjdesi


 

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