Galatasaray'a Can Uzun'dan kötü haber! Alman ekibinin kararını duyurdular

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Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Can Uzun'da yeni gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılıların, 20 yaşındaki milli oyuncuyu kadrosuna katmak istediği ileri sürülürken Eintracht Frankfurt'un da kararı duyuruldu.

BONSERVİSİNİ BELİRLEDİ

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Alman basınında yer alan haberlere göre; Galatasaray, Can Uzun'u transfer listesinin ilk sıralarına koydu ancak Eintrackht Frankfurt, oyuncuyu satma konusunda aceleci davranmayacak.

Haberde; Uzun'un kontratında herhangi bir serbest kalma maddesinin yer almadığı ve kulübün oyuncu için en az 60 milyon euro bonservis talep ettiği öne sürüldü.

Ayrıca bazı haberlerde ise 60 milyon euronun altındaki tekliflerin değerlendirmeye alınmayacağı bilgisi verildi.

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CAN UZUN'UN DA ŞÜPHELERİ VAR

Galatasaray'ın 60 milyon euroluk ücreti ödemesi halinde de transferi bitirmekte zorluk yaşayabileceği de iddia edildi.

Amanya'daki haberlerde "Can Uzun'un kariyerine Türkiye'de devam etmesinin sportif açıdan doğru bir adım olup olmadığı konusunda oyuncunun yakın çevresinde bazı şüpheler bulunuyor." ifadeleri yer aldı.

2019 ’da 14 yaşındayken alt yapısına girdiği Nürnberg’de alt yaş gruplarında oynadıktan sonra 2023’te A takıma çıkan Can, 32 maçta 19, 4 asistlik performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. 2024-25 sezonu öncesi 11 milyon Euro’ya Eintracht Frankfurt’a transfer olan milli futbolcu burada da 2 sezonda 59 maçta 15, 9 asiste imza attı.