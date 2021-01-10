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Futbol
Haber Giriş: 10.01.2021 - 18:53 | Son Güncelleme:

Galatasaray'a büyük şok! Oğulcan Çağlayan'a ceza...

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Çaykur Rizespor, Galatasaray'da son maçlarda Fatih Terim'in değişmez isimlerinden biri haline gelen Oğulcan Çağlayan'a karşı açtığı davayı kazandı. Oyuncunun ceza alması gündemde...

1 yıllık opsiyon hakkını kullanan ve Oğulcan'ın sözleşmesini uzatan Rizespor'a karşılık genç oyuncu sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.

Çaykur Rizespor'la olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettikten sonra sezon başında bonservissiz olarak sarı kırmızılıların yolunu tutan Oğulcan Çağlayan için Karadeniz temsilcisi dava açmıştı.

Rizespor'un davayı kazandığı ve Oğulcan Çağlayan'ın ceza alacağı öğrenilirken kararın bu hafta açıklanması bekleniyor.

Sarı kırmızılı formayla bu sezon 12 maça çıkan 24 yaşındaki orta saha, 3 gol atıp 1 asist yaptı.

 

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