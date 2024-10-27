Galatasaray'a bir iyi bir kötü haber! Victor Osimhen için yeni transfer iddiası

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Napoli'den Galatasaray'a kiralık olarak katılan ve tüm dünyada gündem olan Victor Osimhen için sürpriz bir gelişme yaşandı. Nijeryalı yıldıza Suudi Arabistan ekiplerinin kanca taktığı iddia edildi.

İspanyol basınından Fichajes'de yer alan habere göre, Galatasaray'da tekrardan yıldızı parlayan Osimhen için Suudi kulüpleri devreye girdi. Ligdeki rekabeti arttırmak isteyen Arabistan ekiplerinin 25 yaşındaki yıldızı transfer ederek ülke futbolunu cazibe merkezi haline getirme hedeflerinde yeni bir adım atmak istiyor.

NAPOLI SICAK BAKIYOR

Osimhen'in bonservisini elinde bulunduran Napoli’nin, golcü futbolcuyu Suudi Arabistan’a yüksek bir bedelle satma olasılığının yüksek olduğu belirtildi. Suudi kulüplerinin büyük yatırımlarına devam edeceği aktarılırken, Osimhen’in de bu ligde kariyerine yeni bir yön verebileceği vurgulandı.

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Napoli, Suudi Arabistan'dan istediği yüksek teklifleri alması halinde Osimhen'in ocak ayında Galatasaray'dan ayrılma ihtimali rafa kalkacak. Bu ihtimal gerçekleştiği takdirde yıldız futbolcunun transferi yazın gerçekleşecek.

SERBEST KALMA BEDELİ VAR

Yıldız golcünün serbest kalma bedeli ise 75 milyon euro ancak Galatasaray dışında bir takım Osimhen'i Ocak ayında transfer etmek isterse bu miktar 81 milyon euroya çıkacak. Ocak ayında transferin gerçekleşmesi durumunda bu 81 milyon euronun, 6 milyon eurosu Galatasaray'a tazminat olarak ödenecek.

GALATASARAY'DA YENİDEN DOĞDU

Sarı kırmızılı formayı sırtına geçirdikten sonra saha içinde yaptıklarıyla hem taraftarları hem de teknik heyeti etkilemeyi başaran Osimhen, iyi bir performansa imza atıyor. Galatasaray'da 6 resmi maça çıkan Victor Osimhen bu karşılaşmalarda 3 kez fileleri havalandırırken, 5 de gol pası verdi.

AYIRLIK SORUSUNA ŞU YANITI VERMİŞTİ

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"Ben 3-4 ay sonrasında ayrılacaktım, başka yerlere gidecektim, o sırada Okan Buruk ile konuştum. Beni baba olarak, hoca olarak, insan olarak derinden etkiledi. Takımın ne kadar kaliteli olduğunu, büyük hedefleri olduğunu iletti. Bu oyuncularla oynamak, başarılara imza atmak ikna ediciydi. Buraya gelince ne kadar ciddi bir kulüp olduğunu gördüm. Aile olarak burada çok mutluyuz."