Galatasaray'a Bernardo Silva'dan müjde! 'Neden olmasın?

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Manchester City ile olan geleceği merak konusu olan Bernardo Silva, kısa süre önce transfer kararını Dünya Kupası sonrasına bırakacağını açıklamıştı. Ancak son dönemde yakın çevresiyle yaptığı görüşmelerde Galatasaray hakkında olumlu ifadeler kullandığı iddia edildi.

Gelen bilgilere göre Bernardo Silva’nın, “Evet, yakın zamanda Galatasaray ile ön görüşme yaptık” dediği ve olası transfer ihtimali için “Neden olmasın” sözlerini kullandığı öne sürüldü. Bu açıklamalar, Sarı-Kırmızılı taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.

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Bernardo Silva’yı kadrosuna katmak isteyen tek kulüp Galatasaray değil. Uzun süredir yıldız futbolcunun en ciddi taliplerinden biri olarak gösterilen Barcelona’nın henüz beklenen seviyede bir teklif sunamadığı belirtiliyor. Öte yandan Atletico Madrid’in yaptığı girişimlerin de deneyimli oyuncuyu tam anlamıyla ikna edemediği ifade ediliyor. 31 yaşındaki futbolcuya ayrıca MLS ekipleri ve Suudi Arabistan kulüplerinin de yoğun ilgisi bulunuyor. Özellikle Suudi ekiplerinin yüksek maaş teklifleriyle transfer yarışında güçlü bir konumda olduğu konuşuluyor.

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Galatasaray’ın bu transferdeki en önemli kozlarından biri ise UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olması. Bernardo Silva’nın daha önce yaptığı açıklamalarda, üst düzey rekabetten uzaklaşmak istemediğini dile getirmesi, Sarı-Kırmızılıların elini güçlendiriyor. Ayrıca İngiltere’nin ikliminden ayrılarak daha sıcak ve Akdeniz yaşam tarzına sahip bir ülkede kariyerine devam etmeye sıcak baktığı belirtilen yıldız oyuncu için Türkiye’nin cazip seçeneklerden biri olduğu değerlendiriliyor.

Galatasaray Yönetimi’nin Bernardo Silva transferini gerçekleştirebilmek adına önemli bir bütçe hazırladığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılıların, Portekizli süperstar için yıllık 15 milyon Euro seviyesinde bir maaşı gözden çıkardığı iddia edilirken, transferde son kararın Dünya Kupası sonrasında verilmesi bekleniyor. Taraftarların büyük heyecanla takip ettiği transfer sürecinde Bernardo Silva’nın vereceği karar, yaz döneminin en ses getiren hamlelerinden biri olabilir.

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