Galatasaray’a Bernardo Silva transferinde dev rakip! Harekete geçtiler

Haberin Devamı

Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Bernardo Silva, 9 yılın ardından İngiliz devinden resmen ayrılma kararı aldı.

G.SARAY VE JUVENTUS KARŞI KARŞIYA

Galatasaray ile Juventus Şampiyonlar Ligi’nden sonra şimdi de transfer için karşı karşıya. SarıKırmızılı kulübün talip olduğu ve Manchester City’den ayrılacağını resmi olarak açıklayan Bernardo Silva, teklifleri şimdiden değerlendirmeye başlarken Juventus’un da devreye girdiği ortaya çıktı.

YILLIK 15 MİLYON EURO

Galatasaray, bonservis sorunu olmayan 31 yaşındaki oyuncuya yıllık 15 milyon Euro teklif ederek bir adım öne geçerken, Juve’nin de ciddi bir teklifle kapıyı çaldığı belirlendi. Avrupa’da kalması neredeyse kesin olan Portekizli süperstar teklifler konusunda aceleci davranmıyor ve sezon bitene kadar kesin kararını vermeye yanaşmıyor.

PERFORMANSI

Haberin Devamı

Bu sezon Manchester City formasıyla 44 resmi maça çıkan Bernardo Silva bu karşılaşmalarda 3 gol ve 5 asistlik skor katkısı sağladı.