×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray’a Bernardo Silva transferinde dev rakip! Harekete geçtiler

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Bernardo Silva#Transfer
Galatasaray’a Bernardo Silva transferinde dev rakip Harekete geçtiler
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2026 12:57

Sezon sonunda Manchester City'den ayrılacak olan Bernardo Silva için Galatasaray'ın yanı sıra Juventus da harekete geçti.

Haberin Devamı

Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Bernardo Silva, 9 yılın ardından İngiliz devinden resmen ayrılma kararı aldı.

G.SARAY VE JUVENTUS KARŞI KARŞIYA

Galatasaray ile Juventus Şampiyonlar Ligi’nden sonra şimdi de transfer için karşı karşıya. SarıKırmızılı kulübün talip olduğu ve Manchester City’den ayrılacağını resmi olarak açıklayan Bernardo Silva, teklifleri şimdiden değerlendirmeye başlarken Juventus’un da devreye girdiği ortaya çıktı.

Galatasaray’a Bernardo Silva transferinde dev rakip Harekete geçtiler

YILLIK 15 MİLYON EURO

Galatasaray, bonservis sorunu olmayan 31 yaşındaki oyuncuya yıllık 15 milyon Euro teklif ederek bir adım öne geçerken, Juve’nin de ciddi bir teklifle kapıyı çaldığı belirlendi. Avrupa’da kalması neredeyse kesin olan Portekizli süperstar teklifler konusunda aceleci davranmıyor ve sezon bitene kadar kesin kararını vermeye yanaşmıyor.

PERFORMANSI

Haberin Devamı

Bu sezon Manchester City formasıyla 44 resmi maça çıkan Bernardo Silva bu karşılaşmalarda 3 gol ve 5 asistlik skor katkısı sağladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Bernardo Silva#Transfer

BAKMADAN GEÇME!