Galatasaray'a Bernardo Silva müjdesi: Menajeri hafta sonunda İstanbul'da olacak!

Yeni sezon öncesi kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmek isteyen Galatasaray, dünya futbolunun önemli yıldızlarından biri için artık sona çok yaklaştı. Manchester City'nin Portekizli yıldızı Bernardo Silva ile uzun süredir temas halinde olan Sarı-Kırmızılılar, transferde çok kritik bir viraja girdi.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELECEK

Manchester City’ye veda eden Portekizli süperstarın temsilcisinin bu hafta sonunda İstanbul’a gelerek Galatasaraylı yöneticilerle masaya oturacağı öğrenildi.

BARCELONA İŞİ AĞIRDAN ALINCA SABRI TÜKENDİ

Daha önce yapılan görüşmelerde olumlu geri dönüş alan Cim Bom, oyuncunun özellikle Barcelona’dan gelecek haberi beklemesi nedeniyle süreci netleştirememişti. Ancak İspanyol devinin Bernardo Silva için beklenen bütçeyi ayırmaması ve resmi adımı bir türlü atmaması sonrası dengeler değişti.

ENN CİDDİ SEÇENEK GALATASARAY

Tecrübeli yıldızın artık gelen teklifleri daha somut şekilde değerlendirdiği ve bu noktada en ciddi seçeneğin Galatasaray olduğu ifade edildi.

JUVENTUS'UN TEKLİFİ DÜŞÜK KALDI

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Juventus da Bernardo Silva transferi için devrede. Torino ekibinin girişimlerine rağmen Galatasaray’ın sunduğu teklifin çok daha güçlü olduğu, hatta transferin bitme noktasına geldiği öne sürüldü.