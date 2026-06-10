Galatasaray'a Bernardo Silva müjdesi! İspanyol devi transferden çekildi

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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray çalışmalarını hızlandırdı. 10 numara transferi için henüz somut bir adım atmayan Sarı-kırmızılılara İspanya’dan gelen haberler umut verdi.

Uzun zamandır Bernardo Silva’yı kadrosuna katmak isteyen Galatasaray’ın transferdeki en büyük rakiplerinden Barcelona’nın geri adım atabileceği öne sürüldü.

ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI, SÖZLERİ ŞAŞKINLIK YARATTI

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İspanyol basınında yer alan haberlere göre Barcelona ile anlaşma sağlayan Bernardo Silva’nın, “Son kararımı Dünya Kupası’ndan sonra vereceğim. Beni gerçekten çok isteyen bir kulüpte oynamak istiyorum” sözleri Katalan ekibinde şaşkınlık yarattı.

Barcelona’yı takip eden muhabirler ise kulübün bu transferden tamamen vazgeçme noktasına geldiğini iddia etti.

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GALATASARAY YARIŞTA ÖNDE

Yaşanan bu gelişmenin ardından Galatasaray’ın yeniden transfer yarışında ön plana çıktığı belirtiliyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, bonservis problemi bulunmayan 31 yaşındaki yıldız futbolcuya yıllık 15 milyon Euro teklif ederek transferi sonuçlandırmayı hedeflemişti.

Bernardo Silva’nın da Galatasaray’a sıcak baktığı ancak kendisine gelen tüm teklifleri değerlendirmek istediği öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun nihai kararını Dünya Kupası’nın ardından vereceğini Sarı-Kırmızılı kulübe bildirdiği ifade edildi. Galatasaray cephesi ise dünya yıldızının kararını beklerken, transferde yaşanacak gelişmeleri yakından takip ediyor.

PERFORMANSI

Geride kalan 2025-26 sezonunda Manchester City formasıyla tüm kulvarlarda toplam 53 maça çıkan Bernardo silva, 3 gol - 5 asistlik performans sergiledi.