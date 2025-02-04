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Galatasaray'a bedavaya gelen Batshuayi 3 milyon Euro'ya satıldı! Resmen Frankfurt'ta

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#GALATASARAY#Michy Batshuayi#FRANKFURT
Galatasaraya bedavaya gelen Batshuayi 3 milyon Euroya satıldı Resmen Frankfurtta
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2025 07:00

Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından bedelsiz olarak transfer edilen ve oynadığı 30 maçta 7 gol, 2 asist üreten Michy Batshuayi, kariyerine Bundesliga’da devam edecek.

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Galatasaray Kulübü, Michy Batshuayi ile yollarını ayırdı ve Belçikalı futbolcuyu Bundesliga takımlarından Eintracht Frankfurt’a sattı.

3 MİLYON EURO + 500 BİN EUROYA FRANKFURT'TA

Sarı kırmızılı kulüp, Alman kulübünün Batshuayi için 3 milyon Euro bonservis ve 500 bin Euro bonus ödeyeceğini açıkladı. Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından sezon başında bedelsiz olarak transfer edilen Batshuayi, Galatasaray’da 30 maçta 7 gol, 2 asist üretti.

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AHMED VE MORATA SONRASI GÖZDEN DÜŞTÜ

Son dönemde ağır eleştirilere hedef olan 31 yaşındaki forvetin oynama şansı, Ahmed Kutucu’nun ve Alvaro Morata’nın transferleri sonrası iyice azalmıştı.

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#GALATASARAY#Michy Batshuayi#FRANKFURT

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